Calciomercato.it - Cristiano Ronaldo all’Inter: Marotta ha un piano, l’annuncio

Leggi su Calciomercato.it

è finito nel mirino dell’Inter: una nuova bomba di calciomercato. Il nuovo annuncio ha fatto subito sognare i tifosi nerazzurriLa dirigenza nerazzurra è al lavoro per ingaggiare il campione portoghese in vista dell’estate. Una nuova svolta dalla Spagna per sognare in grande:è voglioso di una nuova sfida italiana, ecco il colpo dell’Inter per un motivo ben preciso. Il campione portoghese non vede l’ora di calcare nuovamente palcoscenici importanti: spuntadecisivo.ha un– Lapresse – calciomercato.it Una nuova svolta sul futuro dipronto a sposare il progetto dell’Inter. Il club nerazzurro è sulle tracce del campione portoghese anticipando anche la Juventus: spunta il nuovo annuncio dalla Spagna, ecco la strategia del presidente Beppe