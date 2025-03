.com - Cristiano Godano, conferenza album Stammi accanto: «Con la testa per aria e i piedi per terra»

Cosa ha raccontato nell’incontro con la stampache torna in veste solista con il nuovoche porterà in tour nei clubtorna in veste solista con il nuovo(etichetta Al-Kemi Records di Ala Bianca Group / distribuzione fisico Warner Music / distribuzione digital Fuga) in uscita il 4 aprile in digitale, CD e vinile. L’è disponibile in pre-order e pre-save., con testi e musica di, prodotto insieme a Luca Rossi (Ustmamò, ecc.), è composto da otto brani inediti tra cui Dentro la ferita con Samuele Bersani.Nell’incontro con la stampa ha parlato del titolo dell’e del singolo di lancio Eppure so: «Il mondo non è nel suo momento migliore, ci sono vicende che ci impauriscono, questa richiesta si rivolge a una comunità consapevole di ciò che sta succedendo.