Criscitiello a sorpresa su Conte: «Feeling con De Laurentiis ormai ai minimi termini. Due big iniziano a corteggiarlo»

di Redazione JuventusNews24su: ha parlato così dell’attuale tecnico del Napoli e del suo rapporto con il presidente Aurelio De. Le paroleNel corso del suo editoriale per Sportitalia Micheleha parlato così di Antonio, attuale allenatore del Napoli e uno dei profili accostati alla panchina della Juve per la prossima stagione.– «sente le sirene che arrivano da Milano e Torino, le stesse che un’estate fa sono rimaste inspiegabilmente spente.si è innamorato di Napoli e dei napoletani ma con Deilè ai. In estate sarà una bella battaglia e capiremo come andrà a finire. Tutti sappiamo che, lo scorso luglio, ha fatto tanti miracoli. In campo e fuori. Senzail Napoli non sarebbe più lo stesso»Leggi su Juventusnews24.