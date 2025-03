Ilfattoquotidiano.it - Cresce il movimento canadese per il boicottaggio dei prodotti made in Usa dopo le minacce di Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si rafforza la determinazione dei canadesi nel esprimere con i loro comportamenti di acquisto l’opposizione alle ripetute aggressioni verbali (e non solo) da parte di Donald. IlBuy Canadian, riporta l’agenzia Reuters, si diffonde e le aziende statunitensi sono sempre più preoccupate. Ad essere colpiti sonodi tutti i tipi, dai pannolini a bevande ed agrumi. I consumatori canadesi scelgono inazionali e i grandi distributori annullano o riducono le ordinazioni dagli Usa. Nel 2024 il Canada ha importato beni statunitensi per un valore di quasi 350 miliardi di dollari.Reuters cita anche alcune storie emblematiche come quella del produttore di pannolini californiano Parasol che stava cercando di espandere le sue vendite in Canada. All’inizio di marzo però, il distributore, ha interrotto il progetto di espansone avviato con la controparte Usa citando il “nte sentimento antiamericano“.