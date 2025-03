Liberoquotidiano.it - "Cracco? Escort e coca...": l'eco-talebano si fa ridere dietro | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

La guerra dei mondi in diretta. Da una parte il lusso ostentato, dall'altra il lusso vietato. A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio mostra i due lati della stessa medaglia, specchio fedele della schizofrenia contemporanea. Si parte con il caso Gintoneria e il suo delirio notturno. Non è un caso che Giuseppe Cruciani, ospite in studio, non parli tanto del giro diina edquanto dell'altro grande vizio dei protaginisti dello scandalo milanese: «L'unico vero reato di cui sono colpevoli Davide Lacerenza, Stefania Nobile e compagnia cantante è quello di esibizionismo. Ho sentito qualcuno parlare di “disprezzo della povertà”. Tutte cose ridicole: c'è gente che si vuole divertire e si diverte in tanti modi. Il moralismo imperante un po' mi fa schifo, la realtà è che questa roba qui è ultra-diffusa».