CR7 vuole il Mondiale per Club Si sarebbe proposto all’Inter con contratto a gettone

Cristiano Ronaldo. Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere un tema caldo, con nuove ipotesi che emergono di ora in ora. L’attaccante portoghese, desideroso di disputare ilper, potrebbe valutare una breve termine, legato esclusivamente alla competizione, prima di decidere la sua prossima destinazione. Con il suo accordo con l’Al Nassr in scadenza a fine stagione, questal’unica occasione per partecipare al torneo, che tornerà solo nel 2029.Cristiano Ronaldo?Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni su possibili soluzioni per CR7: dMiami di Lionel Messi, che potrebbe creare un duo storico con il rivale di sempre, fino a un clamoroso ritorno in Serie A con Juventus o Inter. Quest’ultima ipotesi appare più suggestiva che concreta, ma nel calcio tutto è possibile.