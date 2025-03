Ilgiornaleditalia.it - Cpr in Albania, l'Ue approva: "Il decreto è in linea con la legge europea", Meloni: "Premiato il nostro coraggio"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Commissionehato ildell'esecutivo e la conversione in Cpr In merito alla conversione dei centri per migranti inin centri di permanenza per il rimpatrio, dalla Commissione Ue è giunto il seguente commento: "Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi rig