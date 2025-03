Cpr Albania Ue | L' Italia è in linea

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.05 "Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi riguardanti questo Decreto e il centro in. Siamo in contatto con le autoritàne. Secondo le nostre informazioni, la legge nazionalena si applicherà al centro", come è stato "finora per l'asilo". E ciò è "incon la legge dell'Ue". Così un portavoce della Commissione europea. "Continueremo a monitorare l'implementazione del protocollo", aggiunge. "In termini di soluzioni innovative,abbiamo detto che siamo pronti a esplorarle",incon "obblighi" diritto.