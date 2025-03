Screenworld.it - Coyote vs Acme: grandi notizie per lo sfortunato film sui Looney Tunes

Leggi su Screenworld.it

Dopo un lungo periodo di incertezza,vs.arriverà finalmente nei cinema. Il, che mescola attori in carne e ossa con l’animazione CGI, era stato accantonato da Warner Bros. per motivi finanziari, scatenando un’ondata di protesta da parte di fan e addetti ai lavori. Ora, Ketchup Entertainment ha acquisito i diritti globali per la distribuzione, segnando una svolta positiva per il progetto tanto atteso. L’accordo, che si aggira intorno ai 50 milioni di dollari, permetterà aldi arrivare nelle sale cinematografiche nel 2026, offrendo una seconda vita a un titolo che sembrava destinato a rimanere nell’oblio.Il, diretto da Dave Green, racconta la storia di Wile E., che, dopo anni di fallimenti dovuti ai prodotti difettosi dellaCorporation, decide di intentare una causa legale contro l’azienda.