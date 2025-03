Movieplayer.it - Coyote Vs Acme, clamoroso: il film è stato venduto dalla Warner Bros. e uscirà nelle sale

La pellicola era stata cancellata daa riprese già completate ma dopo un lunghissimo processo è stata venduta a un altro studio Più di un anno dopo che la. ha accantonatovs.per ottenere degli importanti sgravi fiscali, ilispirato al mondo dei Looney Tunes ha finalmente trovato una nuova casa e potrà uscire. La Ketchup Entertainment dovrebbe aggiudicarsi i diritti di distribuzione divs.. Sebbene la vendita non sia ancora stata conclusa, secondo Deadline, che ha dato la notizia, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di dollari. Ketchup Entertainment, un distributore indipendente, ha recentemente guidato l'uscitadi The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie dopo .