Anconatoday.it - «Costrette a svestirsi dopo un errore e rinchiuse in uno stanzino». Choc nella ginnastica, le intercettazioni toccano anche Fabriano

Leggi su Anconatoday.it

– Non solo Desio. A venti giorni di distanza dalle decisioni del Gip del Tribunale di Monza, che aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio del Pubblico Ministero in relazione alla posizione di Olga Tishina e ordinato la formulazione dell’imputazione per.