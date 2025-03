Abruzzo24ore.tv - Costretta a Viaggiare Fino a Torino per Esercitare il Suo Diritto all'Aborto

Chieti - Una giovane donna abruzzesea lasciare la sua regione per abortire, una situazione che evidenzia il grave problema dei medici obiettori. Maria, 26 anni, ha preso una decisione difficile ma consapevole: interrompere una gravidanza indesiderata. Purtroppo, in Abruzzo nel 2025, abortire sta diventando sempre più complicato a causa della mancanza di medici non obiettori. Dopo aver scoperto di essere incinta, Maria si è rivolta all'ospedale di Vasto per avviare la procedura di interruzione volontaria di gravidanza (Ivg), ma lì ha trovato solo ostacoli. Nonostante avesse già un test positivo, le è stato richiesto di fare un’ecografia, una procedura che lei ha trovato inusuale, e le è stato detto che l'ospedale non poteva accoglierla perché mancavano medici non obiettori. Arrabbiata e discriminata, Maria ha chiesto consiglio alla sua ginecologa, che le ha suggerito di rivolgersi all'ASL di Campobasso in Molise, dove la situazione sembrava più favorevole.