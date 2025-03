Quotidiano.net - Costanza: stasera la seconda puntata della nuova fiction di Rai Uno: misteri, amori e segreti dal cuore di Verona

Ha debuttato ieri sera su Rai Uno "", latratta dal romanzo "Questione di" di Alessia Gazzola, autrice già nota per "L'Allieva". La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, promette di coinvolgere il pubblico con una trama che intreccia elementi di commedia romantica e giallo storico. Trama: unavita tra passato e presenteMacallè, interpretata da Miriam Dalmazio, è una giovane madre single siciliana laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia le malattie antiche attraverso l'analisi dei resti umani. A Messina, per mantenere sé stessa e la figlia Flora (Elena Sophia Senise), si adatta a lavorare come rider per una catena di food delivery. La sua vita prende una svolta inaspettata quando vince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia di