Iodonna.it - “Costanza”, la clip della seconda puntata della serie Rai

Costanza è laRai tratta del romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola, primo volumetrilogia dedicata alle vicendepaleopatologa Costanza Macallé. Una commedia romantica con elementi freschi e originali, che racconta una storia d’amore contemporanea contrastata e un intrigante mistero da risolvere. Miriam Dalmazio interpreta una giovane madre single che vive a Messina con la figlia Flora, tra difficoltà quotidiane e precarietà lavorativa. Leggi anche › Nella, i sentimenti di “Costanza” per Marco, e viceversa: si amano ancora? Costanza, infatti, è laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia le malattie antiche e che indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato, riportando alla luce vite dimenticate.