Davidemaggio.it - Costanza, anticipazioni terza puntata di domenica 6 aprile 2025

© US PromopressagencyDietro la macchina da presa della nuova serie di Rai 1c’è Fabrizio Costa, che si ritrova nuovamente a portare in scena le storie nate dalla penna di Alessia Gazzola. Il regista ha infatti già diretto la seconda e lastagione de L’Allieva, mentre adesso firma le quattro puntate di questo nuovo progetto ambientato a Verona, che racconterà un’indagine paleopatologica a cavallo tra i giorni d’oggi e il Medioevo. A seguire tutte le, aggiornate diindiLudovico lasciaS1 E5:e Marco non fanno che ripensare al bacio che si sono dati. Dopo aver chiarito a Marco che è stato uno sbaglio,vorrebbe essere sincera con Ludovico. Ma quando lui le parla della suaintolleranza per i tradimenti, lei decide di non rischiare.