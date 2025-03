Cultweb.it - Cos’era il codice Hays e come cambiò il cinema americano?

Esattamente 95 anni fa, il 31 marzo 1930, venne adottato a Los Angeles il Motion Picture Production Code, chiamato comunementedal nome del suo creatore Will H., presidente della MPPDA (Motion Picture Producers and Distributors of America). Si trattava di una serie di linee guida morali da seguire per la produzione di film negli Stati Uniti: rimasto in vigore fino al 1968, questocontribuì a creare l’immagine della cosiddetta “età d’oro di Hollywood” perla conosciamo al giorno d’oggi, ma al tempo stesso limitò fortemente la creatività e la libertà di espressione di registi e produttori, agendo di fattocensura nei confronti di tutto ciò che non fosse considerato “moralmente accettabile” all’epoca.Già dal 1927 anno dell’introduzione del sonoro nei film,e la MPPDA preparavano unscritto che fungesse da “autorità morale” per i film hollywoodiani, anche in seguito ad alcuni scandali che avevano turbato l’America e accentuato la fama di Hollywood“città del peccato”.