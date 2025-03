Cultweb.it - Cosa starebbe sorvegliando il drone russo che da giorni sorvola il lago Maggiore, ?

Leggi su Cultweb.it

Negli ultimi, undi fabbricazione russa ha ripetutamenteto il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea a Ispra, sulle sponde del. Il JRC è uno dei principali poli di ricerca scientifica dell’Unione Europea, specializzato in settori strategici come l’energia nucleare, la sicurezza, lo spazio e i trasporti. La presenza del, rilevata da un sistema sperimentale di monitoraggio, ha suscitato allarme tra le autorità italiane e europee.Secondo fonti investigative, il velivolo senza pilota ha effettuato almeno cinque sorvoli in pochi, violando una no-fly zone. Questi droni possono essere dotati di sofisticate telecamere ad alta risoluzione e strumenti avanzati per la raccolta di informazioni, rendendo l’ipotesi di spionaggio una pista concreta (ma tutta da verificare).