Robadadonne.it - Cosa fa oggi Kledi Kadiu, dopo Amici e il successo al fianco di Maria De Filippi

Ha vissuto momenti estremamente difficili, di quelli che nessun genitore vorrebbe passare mai, mapuò sorridere accanto alla compagna Charlotte Lazzari e ai due figli.La coppia,la nascita del secondo figlio, Gabriel, nell’agosto del 2021, ha dovuto far fronte alla sua malattia.A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite – ha spiegato all’epoca il ballerino e coreografo albanese – L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto eaver riaperto gli occhi, passopasso e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto.un mese e mezzo passato in terapia intensiva, il bambino è potuto tornare a casa, non senza seguire un percorso di cure specifiche.