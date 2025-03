Cosa è successo a casa sua Scoop prima della finale | MaVi non sa cosa l’aspetta fuori dal Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mai così tante coppie al. Sta per finire anche questa edizione, una delle più lunghestoria del reality: lunedì 31 marzo inserata su Canale 5 si scoprirà il nome del vincitore ovincitrice di questa edizione. Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, MariaVittoria Minghetti, Chiara Cainelli ed Helena Prestes: chi la spunterà?Di certo alcuni di loro hanno qualcuno ad aspettarli. Per Lorenzo c’è Shaila, protagonista di molti gossip in questi giorni circa la sua relazione col modello; per Chiara c’è Alfonso, per Helena il suo amato Javier, che come abbiamo raccontato anche su queste colonne ha rivelato che appena finirà tutto “ci chiudiamo e stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose”.