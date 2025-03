Notizie.com - Cosa è davvero successo in Congo, la strage e la malattia misteriosa: “Ipotesi sostanza tossica”

“L’principale è si sia trattato dell’uso di una, utilizzata deliberatamente o inavvertitamente”.in, la: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comSu quale sia il tipo diche inha provocato oltre 1300 inti ed ucciso 53 persone sono ancora in corso ulteriori analisi. La conferma su quanto avvenuto in Africa all’inizio di febbraio, spaventando il mondo intero, è giunta a Notizie.com direttamente da Carla Drysdale dell’Organizzazione mondiale alla sanità (Oms).Cos’è accaduto in? Il 9 febbraio scorso i funzionari della Repubblica Democratica del(Rdc) hanno segnalato alle autorità sanitarie regionali un cluster di 24 decessi inspiegabili. Le morti erano avvenute in un villaggio nell’area di Ekoto, nella zona sanitaria di Basankusu, nella provincia di Equateur.