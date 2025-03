Lanazione.it - Cortona, dalla Regione ok al finanziamento per la nuova area sosta alla stazione di Terontola

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 marzo 2025 –ok alper ladiMeoni: «Una risposta per la cittadinanza e per gli utenti, potenziamo questo importante snodo ferroviario» Aumentare le aree diper i viaggiatori che sfruttano laferroviaria die agevolare l’intermodalità ferro-gomma. Sono questi gli obiettivi del progetto dell’Amministrazione comunale diche ha ottenuto ilToscana. Al Comune disono stati assegnati 595.000 euro per i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico da 187 posti auto a. L’disorgerà a valle dei binari, sul lato opposto rispettoferroviaria. La finalità del bando regionale grazie a cui sono state attinte le risorse, consiste nella promozione e nel rafforzamento di misure a sostegno dei Comuni che realizzino nuovi parcheggi pubblici.