Quotidiano.net - Corte penale internazionale: Stati parte devono rispettare mandati d'arresto

"Lafa affidamento sugliper l'esecuzione delle sue decisioni. Non si tratta solo di un obbligo giuridico nei confronti dellastessa come previsto dallo Statuto di Roma, ma anche di una responsabilità verso gli altri". Così un portavoce della, in merito alla visita in Ungheria del premier israeliano Benyamin Netanyahu, atteso mercoledì da Viktor Orban nonostante il mandato d'a suo carico. "Non spetta ai singolivalutare unilateralmente la legittimità o la validità delle decisioni della Cpi", aggiunge il portavoce. "Qualora uno Stato nutra dubbi o perplessità in merito alla cooperazione con la, ha la possibilità di consultarsi con essa in modo tempestivo ed efficace", evidenzia ancora il portavoce della Cpi, ricordando inoltre che "l'articolo 119 dello Statuto di Roma stabilisce chiaramente che ogni controversia concernente le funzioni giudiziarie delladeve essere risolta dallastessa".