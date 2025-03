Ilgiorno.it - Corsa nel passato. La battaglia di Pavia. Oltre 1.500 podisti nei luoghi della storia

Figuranti che riportavano indietro il tempo al 1525 hanno dato il via ieri mattina alla “Corridi“, eventoco organizzato da Asd Atletica Cento Torri dicon l’approvazioneFidal e del Comitato regionale Lombardia e provinciale di, per celebrare i 500 anni dallo scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo.1.500 i partecipanti, tra i quali anche il sindaco Michele Lissia con il pettorale 1525. Donne il 30% dei presenti provenienti anche da Francia, Germania e Irlanda mentre le regioni italiane rappresentate sono state 16: dopo la Lombardia Piemonte, Liguria e l’ex aequo di Sicilia ed Emilia-Romagna. Sessantasei i team in gara che hanno ripercorso ipiù significatividi. "La manifestazione ha rappresentato un’opportunità per coniugare sport,e cultura ripercorrendo le tappe di un evento che ha segnato il destino dell’Europa e prima ancora quellocittà – ha detto il sindaco Lissia –.