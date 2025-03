Thesocialpost.it - Corsa al riarmo: Polonia e Finlandia sono i due paesi europei più pronti alla guerra

L’avvento di Donald TrumpCasa Bianca prospetta un significativo aumento della spesa militare per ialleati degli Stati Uniti. Il nuovo obiettivo del 5% del PIL appare un traguardo ambizioso, considerando che il precedente requisito del 2% in ambito Nato era già difficilmente raggiungibile per molte nazioni, tra cui l’Italia, che attualmente destina circa l’1,5% del PILDifesa.Leggi anche: Ucraina, sondaggio tra gli italiani: il 94% dice no all’invio di nostri soldati a KievL’Italia e il contesto internazionaleNonostante la sua posizione strategica tra Europa e mondo afroasiatico, l’Italia destina una quota ridotta della propria ricchezza nazionalespesa militare. Tuttavia, altre nazioni con caratteristiche simili, sia per dimensioni che per importanza geopolitica, investono molto di più nel settore della difesa.