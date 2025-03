Quotidiano.net - Corsa ai biglietti per Lady Gaga: sito in tilt, 200.000 fan in coda e l’ombra dei bot rivenditori

C'è chi si è connesso con largo anticipo, chi ha saltato la pausa pranzo e chi ha incrociato le dita davanti allo schermo per ore. Ma anche questa volta, per molti fan italiani di, il tentativo di acquistare iper le attesissime date del tour 2025 si è trasformato in una maratona digitale estenuante. Uno screenshot che circola in rete racconta bene la situazione: oltre 215.000 persone in, con 149.111 utenti davanti e un’attesa stimata superiore all’ora per poter accedere alla pagina di acquisto. A peggiorare il quadro, un messaggio in evidenza sulufficiale della vendita che segnala tentativi di attacco da parte di bot, strumenti automatizzati programmati per acquistarein massa da rivendere poi a prezzi maggiorati sul mercato secondario. I bot colpiscono ancora Non è la prima volta che un evento musicale di questa portata viene preso di mira dai cosiddetti scalper digitali: veri e propri software acquistano migliaia diin pochi secondi, lasciando i fan “veri” a mani vuote.