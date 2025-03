Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, vittoria da Scudetto”

: “da”">La corsainizia a prendere forma. Ilbatte il Milan 2-1 al “Maradona”, resta a meno tre dall’Inter capolista e allunga a +6 sull’Atalanta. Una notte da brividi davanti a 50mila cuori azzurri che, al 90’, esplodono “di gioia e di liberazione”, come scrive Fabio Mandarini sul. Una partita vissuta su due piani: dominio e concretezza nella prima parte, ansia e resistenza nella seconda. E un rigore parato da Meret a Gimenez che vale quanto un gol segnato.Politano apre dopo appena un minuto, Lukaku raddoppia al 19’ firmando il suo 400° gol in carriera tra club e nazionale. Poi, nella ripresa, il Milan rinasce con Leao e Jovic. Ma non basta. “Ilha una forza diversa: interiore. Sa incassare, difendere e resistere”, osserva Mandarini.