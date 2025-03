Corriamo insieme per salvare le unità spinali | l’Asl Roma 3 all’evento del comitato italiano paralimpico

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 31 marzo 2025- Anche la ASL3 ha deciso di partecipare venerdì 4 aprile, in occasione della Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, a un evento speciale dal titoloperlecod. 28 alta specialità riabilitativa, che si svolgerà presso la sede del, ain Via delle Tre Fontane 27, a partire dalle ore 10.L’iniziativa viene promossa dalla Federazione delle associazioni italiane delle Persone con lesione al midollo spinale (Faip), in collaborazione con Sims (Società italiana midollo spinale), il(Cip) e con il sostegno della Fondazione Serena-Olivi e il patrocinio di Regione Lazio eCapitale.“Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delleper la presa in carico delle persone con lesione midollare e coinvolgere i pazienti in cura presso il Centro Paraplegici di Ostia nelle attività sportive e ludiche organizzate nel corso dell’intera giornata.