Perugiatoday.it - CORREVA L'ANNO di Marco Saioni | Perugia 1910 -Alessandro Monteneri, l'artigiano perugino che rese poesia il legno

Successe una morte e Sandrino pianse il padre. Casa già umilissima, la sua, che spartiva con la madre, ora ambedue in balia della fame. Il rione, quello mai domo di Porta Sant’Angelo. Le ristrettezze severe persuasero il ragazzo. Era tempo di andare, che non contasse più su di lui, almeno per un.