Coppia di anziani arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti

A Tor Sapienza, zona di Roma, i carabinieri hanno arrestato unadi, rispettivamente di 73 e 67 anni, con l’accusa di detenzione di. L’operazione è stata avviata dopo che i militari, notando un comportamento sospetto da parte dei due, li hanno fermati mentre si trovavano all’interno di un’auto parcheggiata in viale Giorgio Morandi.Durante il controllo, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga. In possesso dellasono state trovate 325 dosi di crack e cocaina, per un peso complessivo di 127 grammi, oltre a tre panetti di hashish dal peso di 300 grammi. I militari hanno anche sequestrato 655 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di.Laè statae dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini didi