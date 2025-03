Lanazione.it - Coppa Italia, in semifinale a Empoli un po’ di Fucecchio: le Ryal ai piedi del quarto uomo

Leggi su Lanazione.it

, 31 marzo 2025 – Famiglia, storia e tradizione. Sono questi i pilastri su cui si fonda l’identità di, storica azienda di scarpe diche, da oltre 80 anni, rappresenta un punto di riferimento per arbitri e guardalinee di tutto il mondo. Con lungimiranza e passione,è stato il primo brand a creare una linea di scarpe dedicata esclusivamente agli arbitri, colmando un vuoto nel mondo sportivo e affermandosi come marchio d’eccellenza. Oggi,continua a scrivere la sua storia, raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi. Un pezzo disarà infatti presente nellad’andata ditrae Bologna, un evento storico per tutta la comunità empolese. In quell’occasione, ildesignato, Daniele Doveri, calzerà proprio le scarpe, portando sul campo il frutto di un’arte artigianale tramandata da generazioni.