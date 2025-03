Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Empoli-Bologna al primo round di semifinale: Castro assente

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 31 marzo 2025 -, lati aspetta. Domani sera, 1 aprile, al Castellani (calcio d'inizio alle 21) una serata che il popolo rossoblù attende da 26 anni (oltre un quarto di secolo fa), con la prima delle due partite che valgono la fin a le di, l'altra, il ritorno al Dall'Ara, è fissato per il 24 aprile, ma ci sarà tempo per pensarci. Avanti per grado, un passo alla volta, come i rossoblù hanno fatto sempre quest'anno: una crescita costante che ha portato oggi la band dino da sola al quarto posto, a -2 dall'Atalanta terza. Ma intanto sognare è lecito, anche in, dove mai negli ultimi anni ilera arrivato così avanti e così carico, dopo aver fulminato il Monza agli ottavi e l'Atalanta a Bergamo nei quarti. Di fronte l', che invece ha fatto secca la Juve, ma che in Serie A arranca, terzultimo, nel pieno della lotta per non retrocedere.