Coppa del Mondo di Spada l’Italia brilla d’argento nella prova a squadre maschile di Marrakech

dellaconquista una splendida medagliache ha chiuso la tappa dideldi specialità a. Un secondo posto griffato da Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti, battuti solo in finale dall’Ungheria al tramonto di una prestazione esaltante che ha riportato meritatamente gli spadisti azzurri sul podio.domenica dei team event sulle pedane marocchine ha chiuso invece al 5° posto la formazione italiana femminile.Il quartetto delè entrato subito nel clima da “battaglia” vincendo per 44-42 il match d’esordio contro la Svezia. È stata un’iniezione di carica importantissima per gli azzurri che hanno proseguito il loro cammino con la vittoria negli ottavi di finale, col punteggio di 40-34, sugli Stati Uniti.