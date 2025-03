Lanazione.it - Convention Forza Italia: Marco Stella punta sulla competitività europea

Leggi su Lanazione.it

Anche qualche addetto ai lavori pare che ieri mattina, in un Puccini satollo, abbia stropicciato gli occhi. In mille per unapolitica sono numeri di governo, più che di lotta. Eppure il teatro era gremito davvero per il convegno “Una bussola per la”. Gongola, ovviamente, il padrone di casa, il segretario regionale di. Per lui un attestato forte anche e soprattutto in chiave elezioni regionali dove gli azzurri continuano a dire che nulla,candidatura, è stato messo nero su bianco. Tradotto: che l’aspirante governatore sia già il sindaco di Pistoia, il meloniano Alessandro Tomasi, è tutto da stabilire a un tavolo che gli alleati chiedono da tempo, prima ancora della fuga in avanti della Lega. "Sono numeri importanti, segno di una grande attenzione da parte dei cittadini versoe il suo segretario nazionale, Antonio Tajani, percepiti - le parole di- come seri, solidi, rassicuranti, concreti.