Contrordine, la sinistra woke prenda appunti: ai giovani interessano lavoro e soldi, non le ideologie green

Generazione Z e denaro. Dalla Gran Bretagnaalledi tutto il mondo. E’ la precarietà economica a generare ansia nei, non la clisi climatica, non i dibattiti sull’inclusione e sulla cancel culture.no, i governi liberal. La ricerca, basata su un ampio sondaggio tra idai 16 ai 29 anni per il UK Youth Poll 2025, è stata pubblicato dal John Smith Centre dell’Università di Glasgow. Il Guardian l’ha rilanciata.e finanze sono le priorità per la Generazione Z. Isono più preoccupati per le loro finanze, le pressioni lavorative e la precarietà delche per i social media, la crisi climatica e i dibattiti sui diritti Lgbtq+. Si alzerà ora qualche intellettuale a dare dei disfattisti ignoranti a questi ragazzi sondati.