Contromano in autostrada finisce in tragedia | soccorsi sul posto e traffico paralizzato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un gravissimo incidente ha sconvolto questa mattina ilsull’A14, nei pressi di Pesaro. Un uomo di 73 anni, alla guida della propria vettura, ha imboccatoil casellole, percorrendo diversi chilometri in direzione opposta prima di scontrarsi frontalmente con altri veicoli. Il drammatico impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 151,400, nei pressi della galleria del Boncio, coinvolgendo complessivamente sette mezzi.Per l’uomo alla guida dell’auto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo in seguito al violentissimo urto. Altri due automobilisti sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.Leggi anche: Fiamme in: chilometri di code ebloccatoina Pesaro: un morto e due feritiL’allarme è scattato immediatamente: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la poliziale, i sanitari del 118 e ben tre eliambulanze, atterrate direttamente sull’per consentire il trasporto rapido dei feriti in codice rosso.