Modenatoday.it - Controllo con l'alcoltest accanto al Comando della Locale, sanzionata una neopatentata

Leggi su Modenatoday.it

Si era messa al volante dopo aver assunto alcol sebbene, in quanto, avrebbe dovuto osservare il livello di alcol pari a zero, come previsto dalla legge. La conducente, risultata positiva all’, dopo unPoliziadi Modena, è stata quindi