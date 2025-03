Cesenatoday.it - Conto alla rovescia peri runner a Sogliano, pronta a scattare la nona edizione del Trail del Rubicone

Leggi su Cesenatoday.it

Le lancette dell’orologio corrono veloci in vista delladeldelche domenica andrà in scena in quel dial. Una sfida attesa e che acquisisce di giorno in giorno ulteriori significati. E’ notizia delle ultime ore infatti che la prova darà il via al.