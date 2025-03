Juventusnews24.com - Continassa Juve: ripresa al JTC verso il big match con la Roma. Lungo stop per Gatti, novità anche su Cambiaso e Douglas Luiz

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati edalla.Allenamento: le ultime dallaDopo un giorno di riposo concesso da Mister Tudor ai bianconeri, a seguito della vittoria di sabato scorso con il Genoa, questa mattina, 31 marzo, lasi è ritrovata alla. Si inizia a lavorare a ranghi compatti, e come ha detto lo stesso Mister nel post partita con i genoani, sarà la sua prima settimana di lavoro con il gruppo interamente a disposizione, essendo la scorsa stata caratterizzatadai rientri dei vari Nazionali.