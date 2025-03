Conte’s Side Record enorme vittoria in Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-30 23:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il Napoli ha ottenuto unacruciale per 2-1 su AC Milan allo stadio Diego Armando Maradona per spostare tre punti dalla cima diA.I gol del primo tempo di Matteo Politano e Romelu Lukaku si sono rivelati sufficienti per la squadra di Antonio Conte, nonostante lo sciopero tardivo di Luka Jovic dando speranza a Rossoneri.Conte non avrebbe potuto chiedere un inizio migliore, con la sua squadra che trovava la rete a soli due minuti dopo il gioco. Giovanni di Lorenzo si avvicinò dalla sua posizione di terzino destro e consegnò un passaggio a Politano, che cronometrava perfettamente la sua corsa prima di finire su Mike Maignan.Milano, lottando per rispondere, si è ritrovato più indietro al 19 ° minuto.