Juventusnews24.com - Conte Juventus, clamorosa svolta nel futuro del tecnico: con De Laurentiis è calato il gelo! Tutti gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24neldel: con Deil! Glisull’allenatore accostato ai bianconeriArrivanomolto importanti per quanto riguarda ildi Antonio, uno degli allenatori accostati alla panchina dellaper la prossima stagione e attualmente alla guida del Napoli.Come riportato da Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.com, tra illeccese e il presidente Desarebbeil: i rapporti non sono più così idilliaci e per questo ogni scenario in questa fase va tenuto in forte considerazione.Leggi sunews24.com