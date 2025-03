Panorama.it - Conte e il Napoli, perché la storia può finire a giugno

Antonioha un contratto che lo lega alfino al 302027 e si sta giocando lo scudetto in una volata appassionante contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una combinazione di certezze sufficienti a spegnere sul nascere qualsiasi dibattito sul futuro del tecnico che ha riportato i partenopei ad essere protagonisti in Serie A. Dunque,resta al? Sì, senza dubbio. Forse. Chissà. E a dirlo non sono le veline fatte passare un po’ ovunque dalle vedove di, quelle società che un anno fa avrebbero potuto alzare il telefono e chiamare il salentino e, invece, non hanno avuto il coraggio e l’intuizione mostrati da Aurelio De Laurentiis.A farlo capire, seminando dubbi e mezze frasi, sono gli stessi protagonisti con un non detto che preoccupa il popolo napoletano. Quello che è accaduto prima e dopo il match del Maradona contro il Milan riassume alla perfezione lo stato di precarietà emotiva in cui vivono quelli attorno alla strana coppia-ADL.