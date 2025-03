Napolipiu.com - Conte e De Laurentiis: feeling ai minimi storici

e Deai">L’editoriale di Michele Criscitiello: “Scrivo prima di Napoli-Milan, perché conta la visione, non il punteggio.ha fatto miracoli, ma con Desarà battaglia”Premessa d’obbligo: questo pezzo è stato scritto prima di Napoli-Milan, e non ha nulla a che vedere con il risultato. È una scelta voluta. Perché in Italia dobbiamo smetterla di giudicare un presidente, un allenatore o una squadra solo in base a quello che accade la domenica.I giudizi devono andare oltre il campo. Devono basarsi su progetti, gestione, visione e responsabilità.De, meriti enormi. Ma anche errori evidentiPartiamo dai fatti. Aurelio Deha preso il Napoli in Serie C. E nel 2023 ha vinto il primo scudetto della storia senza avere Dio con la 10 sulle spalle.