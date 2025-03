Unlimitednews.it - Conte “Contro di noi c’è il partito delle armi”

ROMA (ITALPRESS) – “Calenda ha detto una cosa gravissima, profondamente antidemocratica, perchè non si invoca la cancellazione di un Movimento e di milioni di cittadini che lo votano. E mi dispiace che sui giornali non ho letto parole di condanna: i liberali sono tutti spariti?”. Così, in una intervista alla Stampa, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, commentando le dichiarazioni di Carlo Calenda durante il congresso di Azione.“Non è normale che undi opposizione, per la sua sopravvivenza, celebri un congresso per incoronare Giorgia Meloni – aggiunge –. La verità è che in prima fila era schierato iltrasversale, che vuole un’Europa con l’elmetto e affida la crescita a un’economia di guerra. Ci insultano e ci deridono, ma risponderemo con una possente onda di partecipazione”.