Conte cambia in corsa il Napoli sogna ancora Serve ferocia non smettiamo di crederci

in, il. “, nondi”">L’aveva preparata in un modo, l’ha giocata in un altro e alla fine l’ha vinta. Ilsupera il Milan 2-1, tiene vive le ambizioni scudetto e manda un segnale chiaro all’Inter. A raccontare il dietro le quinte è Lukaku, che svela il cambio di rotta dell’ultima ora: l’improvviso forfait di McTominay ha costrettoa rivoluzionare tutto, tornando al 4-3-3, rispolverando Neres e forzando la mano su Anguissa, nonostante un problema fisico.“La classica situazione in cui non vuoi essere allenatore – confessa– è stata una giornata molto faticosa, mi sono appena fatto dare una Tachipirina, ho un mal di testa fortissimo. Ma sononto dei ragazzi”, riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.