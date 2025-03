Ilgiorno.it - Consolazione scudetto. L’Olimpia a Napoli

Appeso all’ultimo sottilissimo filo di speranza il percorso europeo, riprende quello italiano perMilano nell’inedito posticipo del lunedì. I biancorossi saranno ospiti delBasket in un derby delle metropoli presenti in Serie A, seppur dalla classifica diametralmente opposta. Milano, infatti, seppur praticamente fuori dall’Europa con un finale di regular season sconcertante per approccio e desiderio, ha l’opportunità di raggiungere il primo posto in campionato dopo una lunghissima rimonta praticamente da inizio anno (Trapani ha perso sabato, la Virtus Bologna gioca anch’essa oggi). Non è un match scontato, i partenopei recentemente hanno battuto in casa la Virtus Bologna e sono in piena lotta per la salvezza con due punti che sarebbero oro in questo senso. L’Armani, però, non deve sbandare, un successo sarebbe un toccasana anche per l’Eurolega dove l’obiettivo devono comunque essere due vittorie nelle rimanenti gare per poi alzare la testa e guardare gli altri risultati.