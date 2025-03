Lettera43.it - Coni, Bianchedi è la candidata di Malagò ma non scalda i cuori: partita ancora aperta

Ladi Giovanniè Diana. È questo ormai il tam tam tra i presidenti federali dopo la paginata che La Gazzetta dello Sport ha riservato alla ex schermitrice, con tanto di foto assieme al suo pigmalione, e soprattutto dopo le dichiarazioni che il presidente uscente ha rilasciato qualche giorno fa al Salone d’onore del. L’elezione dell’ex nuotatrice Kirsty Coventry alla presidenza del Cio è «un segnale pazzesco che abbiamo voluto dare», ha detto(che in realtà era annoverato come sostenitore del perdente Juan Antonio Samaranch Junior, figlio dell’ex presidente in carica dal 1980 al 2001), auspicando che il nostro Paese possa seguire lo stesso percorso (quindi una donna, ex atleta) ed essere da esempio.Giovannie, sullo sfondo, Diana(foto Imagoeconomica).