Confermata l’ineleggibilità per cinque anni di Marine Le Pen

Questa mattina il Tribunale di Parigi aveva riconosciutoLe Pen e molti dei suoi collaboratori colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo. Poco dopo, i giudici hanno annunciato le pene, condannando la leader del Rassemblement National a quattrodi carcere, di cui due con pena sospesa e due che potranno essere scontati con braccialetto elettronico. Confermati, inoltre, idi ineleggibilità alle cariche pubbliche.Si arresta dunque così la corsa della leader di estrema destra all’Eliseo. Nonostante si tratti di una sentenza di primo grado, i giudici ne hanno stabilito l’esecuzione provvisoria, ovvero con effetto immediato. Le Pen ha già dichiarato che farà ricorso ma, finché non vincerà un eventuale appello, non potrà comunque presentarsi a elezioni locali o nazionali, come le presidenziali del 2027, per un lustro.