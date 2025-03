Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro

di Redazionepreilin vista della semifinale di Coppa ItaliaSimonesi presenterà inper presentare la gara di mercoledì sera a San Siro tra la suae il, sfida valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Attraverso un comunicato ufficiale, il clubha annunciato quelle che saranno le attività alla vigilia, nella giornata di domani. Ladelprenderà il via alle ore 12.30.il comunicato ufficiale:- Il mese di aprile per i nerazzurri si apre con il derby: mercoledì 2 aprile alle 21:00 l’scenderà in campo per la l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il. Alla vigilia della partita si terrà ladi Simoneal BPER Training Centre di Appiano Gentile: ilrisponderà alle domande dei giornalisti alle 12:30 di martedì 1 aprile.