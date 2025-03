Iltempo.it - Condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici

Leggi su Iltempo.it

La leader dell'estrema destra fanceseLe Pen e otto eurodeputati sono stati giudicati colpevoli dididal tribunale di Parigi. Le condanne non sono ancora note. Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo "si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra" Rassemblement National. La- spiegano i media francesi - comporta automaticamente una pena di ineleggibilità per la leader del RN. Il tribunale non ha ancora reso noto se l'ineleggibilità sarà con “esecuzione provvisoria” e quindi immediata. Le Pen e altri funzionari del partito erano accusati di aver utilizzato denaro destinato agli assistenti parlamentari dell'Unione Europea per pagare invece il personale che lavorava per il partito.