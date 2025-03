Lettera43.it - Condanna Le Pen, Elon Musk: «La sinistra radicale abusa del sistema legale»

Leggi su Lettera43.it

, commentando su X un post di Mike Benz sulladi Marine Le Pen in Francia, ha dichiarato: «Quando lanon può vincere al voto democraticosulper incarcerare i loro rivali. Questa è la sua strategia standard in tutto il mondo». Anche il gruppo dei Patrioti per l’Europa ha espresso il proprio sostegno alla leader della destra francese,ndo quello che definiscono «un attacco alla democrazia». In un post su X, il gruppo del Parlamento europeo, composto dalla stessa Le Pen, dalla Lega e da Fidesz di Viktor Orbàn, ha scritto: «La persecuzione politica delle voci dell’opposizione è inaccettabile in qualsiasi vera democrazia. Condanniamo fermamente queste tattiche repressive per mettere a tacere le opposizioni».LEGGI ANCHE: Le Penta e ineleggibile, le reazioni da Orban a Salvini fino al CremlinoArticolo completo:Le Pen,: «Ladel» dal blog Lettera43